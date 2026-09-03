Search
Comunicazioni amministrativeCronacaIn evidenza

San Giustino, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Silvia Mancini

Data:

Il Comune si stringe alla consigliera Laura Mancini e alla famiglia. Condoglianze al marito Manuele Capacci, ai figli Pietro e Lavinia e a tutti i familiari

Anche l’Amministrazione comunale di San Giustino si unisce al dolore per la scomparsa di Silvia Mancini.

Il sindaco Stefano Veschi, insieme alla Giunta comunale, alla presidente del Consiglio comunale Elisa Torrini, ai capigruppo Corrado Fontanelli, Corrado Belloni e Fabio Buschi, oltre a tutti i dipendenti comunali, ha espresso vicinanza alla consigliera comunale Laura Mancini, sorella di Silvia.

Nel messaggio diffuso dal Comune vengono rivolte le condoglianze al marito Manuele Capacci, ai figli Pietro e Lavinia, ai genitori Carlo e Manuela, alla sorella Laura e a tutti i familiari.

«In questo triste momento, giungano alla famiglia le condoglianze dell’intera Amministrazione comunale», si legge nella nota.

Un ulteriore messaggio di vicinanza che si aggiunge ai tanti arrivati in queste ore alla famiglia Mancini-Capacci e che testimonia il cordoglio dell’intera comunità di San Giustino.

Commenti
Previous article
CMC Packaging Automation pubblica il Sustainability Report 2025: Città di Castello resta il cuore del Gruppo
Next article
Controlli a tappeto in Valtiberina: Carabinieri sull’Apecchiese, cinque segnalati per droga

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Spello, controlli sulla sicurezza in quattro aziende cosmetiche: ammende per circa 10mila euro

Redazione Redazione -
Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Ispettorato Territoriale...

Settembre continua con il caldo estivo, poi possibile svolta da lunedì

Redazione Redazione -
Temperature in aumento fino a domenica, con punte che...

Controlli a tappeto in Valtiberina: Carabinieri sull’Apecchiese, cinque segnalati per droga

Redazione Redazione -
Verificati 32 veicoli e 43 persone. Tre sanzioni al...

CMC Packaging Automation pubblica il Sustainability Report 2025: Città di Castello resta il cuore del Gruppo

Redazione Redazione -
Ridotte del 51% le emissioni rispetto al 2022, oltre...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Spello, controlli sulla sicurezza in quattro aziende cosmetiche: ammende per circa 10mila euro

Cronaca 0
Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Ispettorato Territoriale...

© 2024 Primo Piano Notizie