San Giustino, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Silvia Mancini

Il Comune si stringe alla consigliera Laura Mancini e alla famiglia. Condoglianze al marito Manuele Capacci, ai figli Pietro e Lavinia e a tutti i familiari

Anche l’Amministrazione comunale di San Giustino si unisce al dolore per la scomparsa di Silvia Mancini.

Il sindaco Stefano Veschi, insieme alla Giunta comunale, alla presidente del Consiglio comunale Elisa Torrini, ai capigruppo Corrado Fontanelli, Corrado Belloni e Fabio Buschi, oltre a tutti i dipendenti comunali, ha espresso vicinanza alla consigliera comunale Laura Mancini, sorella di Silvia.

Nel messaggio diffuso dal Comune vengono rivolte le condoglianze al marito Manuele Capacci, ai figli Pietro e Lavinia, ai genitori Carlo e Manuela, alla sorella Laura e a tutti i familiari.

«In questo triste momento, giungano alla famiglia le condoglianze dell’intera Amministrazione comunale», si legge nella nota.

Un ulteriore messaggio di vicinanza che si aggiunge ai tanti arrivati in queste ore alla famiglia Mancini-Capacci e che testimonia il cordoglio dell’intera comunità di San Giustino.