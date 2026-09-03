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Spello, controlli sulla sicurezza in quattro aziende cosmetiche: ammende per circa 10mila euro

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Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Ispettorato Territoriale hanno riscontrato diverse irregolarità. Imposte prescrizioni ai datori di lavoro

Controlli congiunti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della cosmetica a Spello. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia, insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e con il supporto dell’Arma territoriale, hanno effettuato verifiche nelle sedi operative di quattro aziende.

Gli accertamenti erano finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Durante le ispezioni sono state riscontrate diverse irregolarità, che hanno portato all’adozione di specifiche prescrizioni obbligatorie nei confronti dei rispettivi datori di lavoro, chiamati a eliminare le inadempienze rilevate.

Al termine dell’iter ispettivo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto sarà informata dell’eventuale completo adempimento delle prescrizioni e del pagamento delle ammende contestate, che ammontano complessivamente a circa 10mila euro.

L’attività rientra nei controlli portati avanti dai Carabinieri e dall’Ispettorato del Lavoro sul territorio provinciale per contrastare le violazioni in materia di sicurezza, tutelare i lavoratori e ridurre il rischio di infortuni.

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