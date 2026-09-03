Settembre continua con il caldo estivo, poi possibile svolta da lunedì

Temperature in aumento fino a domenica, con punte che in Umbria potrebbero avvicinarsi ai 36 gradi. Dalla prossima settimana possibile ingresso di aria atlantica e graduale calo termico

Settembre continua a mostrare un volto decisamente estivo. Nei prossimi giorni l’alta pressione resterà protagonista sul Mediterraneo occidentale e tenderà a spingere verso l’Italia la sua componente più calda, favorendo un ulteriore aumento delle temperature.

La fase più calda è attesa tra venerdì e domenica, con valori che in Umbria potrebbero spingersi molto in alto per il periodo. Non è escluso che localmente si possano raggiungere anche i 36 gradi, un dato che, se confermato, si avvicinerebbe o supererebbe alcuni recenti record settembrini.

Le temperature minime, invece, dovrebbero restare più contenute. Con l’allungarsi delle ore notturne, infatti, il caldo intenso tende ad avere una durata giornaliera inferiore rispetto ai mesi centrali dell’estate.

La situazione potrebbe iniziare a cambiare da lunedì 7 settembre, inizialmente sulle regioni settentrionali, dopo un possibile primo passaggio temporalesco domenicale sulle Alpi.

Tra martedì e mercoledì l’aria atlantica potrebbe poi tentare di entrare più decisamente nel Mediterraneo occidentale, con la possibile formazione di una depressione nell’area tra Corsica e Italia. In questo scenario, ancora da confermare, si avrebbe un progressivo calo delle temperature e un ritorno verso valori più vicini alle medie stagionali tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre.

Si tratta però di un’evoluzione ancora distante e quindi soggetta a cambiamenti. I prossimi aggiornamenti saranno decisivi per capire se il caldo di questi giorni lascerà davvero spazio a una prima, graduale svolta verso condizioni più autunnali.