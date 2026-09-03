Citerna, “Arte e Prevenzione”: incontro su salute, visione artistica e Dieta Mediterranea

Venerdì 4 settembre alla Sala degli Ammassi la conferenza nell’ambito della mostra di Pietro Pecorari dedicata alla pace

Citerna ospita venerdì 4 settembre alle 18 un nuovo appuntamento dedicato al rapporto tra arte, salute e prevenzione. L’incontro, dal titolo “Riflessioni su Arte e Prevenzione”, si terrà alla Sala degli Ammassi nell’ambito della mostra “Tra il bene e il male – Nel segno della pace” di Pietro Pecorari.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Citerna, rientra nel programma delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

A condurre l’incontro sarà il dottor Massimo Zangarelli, con gli interventi del sindaco di Citerna Enea Paladino e del dottor Giuseppe Cistaro.

Proprio Cistaro presenterà l’esperienza maturata in oltre vent’anni attraverso il percorso “Arte e Prevenzione”, sviluppato intorno alla riflessione artistica e al pensiero di Pietro Pecorari e di Baldino, portati nel tempo anche in diversi contesti internazionali.

Al centro della conferenza ci sarà una lettura della prevenzione che mette in relazione cultura, consapevolezza e salute, considerando l’espressione artistica come strumento capace di stimolare attenzione e riflessione sui corretti stili di vita.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato un nuovo libro dedicato alla Dieta Mediterranea, curato da Daniele Nucci e Vincenza Gianfredi, con particolare attenzione al valore della nutrizione come elemento fondamentale nella prevenzione.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e agli organi di informazione.