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Umbertide, torna il “Torneo Insieme”: quadrangolare di calcio a 7 allo stadio Ussu

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Sabato 5 settembre la 22ª edizione dell’iniziativa promossa da Peter Pan con il patrocinio del Comune

Sport, inclusione e voglia di stare insieme tornano protagonisti a Umbertide con la 22ª edizione del “Torneo Insieme”, quadrangolare di calcio a 7 in programma sabato 5 settembre allo stadio Ussu.

L’appuntamento prenderà il via alle 9.30 e vedrà scendere in campo quattro formazioni: Comune di Umbertide, ASD Peter Pan, SSVM e Associazione “Per Sempre Noi”.

L’iniziativa è promossa dall’ASD Peter Pan con il patrocinio del Comune di Umbertide e con il coinvolgimento di ASAD e Agape Pierantonio Umbertide.

Una manifestazione ormai storica, arrivata alla ventiduesima edizione, che utilizza il calcio come occasione di incontro, partecipazione e condivisione.

Il torneo conferma così una formula capace di mettere al centro non soltanto il risultato sportivo, ma soprattutto il valore dello stare insieme e della socialità.

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