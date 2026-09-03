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Città di Castello, passeggiata naturalistica lungo il Tevere con “A passo lento”

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Sabato 19 settembre appuntamento con Lions Club Città di Castello, Canoa Club Città di Castello e Studio Naturalistico Hyla per conoscere storia, caratteristiche e curiosità del fiume

Una passeggiata per osservare il Tevere con occhi diversi, rallentando il passo e lasciando spazio alla scoperta. Sabato 19 settembre a Città di Castello è in programma “A passo lento”, iniziativa promossa dal Lions Club Città di Castello, dal Canoa Club e dallo Studio Naturalistico Hyla.

Il ritrovo è fissato alle 16.30 presso il Canoa Club, con partenza alle 17. La passeggiata durerà circa un’ora e mezza e sarà accompagnata da una guida naturalistica.

Durante il percorso i partecipanti potranno approfondire caratteristiche, storia e curiosità legate al fiume e all’ambiente del Lungotevere, in un’esperienza pensata per unire movimento, conoscenza e attenzione al territorio.

Gli organizzatori consigliano abbigliamento comodo e borraccia. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

Al termine della passeggiata è previsto un momento conviviale presso il Canoa Club, con buffet a base di panino con porchetta e vino.

I posti sono limitati e la conferma della partecipazione dovrà avvenire entro il 16 settembre.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Elisa al 340 8380646 oppure Anna al 366 5065543.

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