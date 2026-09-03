L’accampamento rinascimentale conquista la 56ª Mostra del Cavallo

Al Parco Ansa del Tevere due giornate tra balestrieri, rievocazioni, cortei storici, giochi e cultura

Un angolo di Rinascimento nel cuore di Città di Castello. Sabato 29 e domenica 30 agosto, in occasione della 56ª Mostra Nazionale del Cavallo, il Parco Ansa del Tevere ha ospitato l’accampamento rinascimentale organizzato dalla Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello.

L’iniziativa ha richiamato numerosi visitatori e famiglie, proponendo un programma capace di unire rievocazione storica, spettacolo e divulgazione. Tra le attività, giochi rinascimentali, dimostrazioni di tiro con la balestra e momenti culturali ospitati all’interno del velario, trasformato per l’occasione in spazio per conferenze e presentazioni di libri.

A dare ulteriore vivacità all’accampamento sono stati i RievocAttori della Compagnia, protagonisti nella giornata di sabato 29 con una rappresentazione teatrale, insieme ai figuranti e al corpo dei tamburini.

Il gruppo ha inoltre preso parte ad alcuni momenti della Mostra del Cavallo, accompagnando gare ed esibizioni equestri, mentre il corteo storico ha attraversato le strade del centro cittadino portando tra il pubblico colori, costumi e atmosfere dell’epoca.

Particolarmente curato anche l’allestimento delle tende e degli spazi dell’accampamento, pensati per restituire un’immagine il più possibile coinvolgente e immersiva della vita rinascimentale.

Per la Compagnia dei Balestrieri l’appuntamento ha rappresentato anche un momento di condivisione con la città e con il pubblico della Mostra. L’associazione ha ringraziato l’organizzazione per la collaborazione e per lo spazio dedicato, rinnovando il proprio impegno in vista dei prossimi eventi.