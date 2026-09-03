“Passi che contano”, la Staffetta del Cuore transita a Umbertide

Appuntamento il 5 settembre alle 8. Il progetto punta a sensibilizzare sulla diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia

Anche Umbertide sarà tra le tappe di “Passi che contano: lo screening degli autoanticorpi per prevenire il diabete di tipo 1 e la celiachia”, il progetto promosso da ASD WeLoveInsulina Team e in programma dal 4 al 6 settembre 2026.

La Staffetta del Cuore, organizzata con FID – Fondazione Italiana Diabete e con il coinvolgimento di numerose associazioni del settore, partirà da Bucine per arrivare ad Ancona e transiterà nel territorio umbertidese sabato 5 settembre alle 8.

L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia attraverso lo screening degli autoanticorpi, unendo prevenzione, salute, sport e inclusione.

Il progetto coinvolge, tra gli altri, A.I.C. Umbria, A.I.C. Marche, A.G.D. Umbria, Diabete Onboard, A.I.L.D., A.F.A.I.D. Marche e Fondazione Edoardo Carta.

Il programma prevede anche un momento formativo a Città di Castello, venerdì 4 settembre alle 16 circa, nella Sala Consiliare del Comune, con medici diabetologi, gastroenterologi, membri del comitato scientifico di AIC Umbria e rappresentanti delle associazioni coinvolte. Le attività proseguiranno poi ad Ancona.

Il Comune di Umbertide ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa, che guarda in particolare a bambini, giovani e adulti che convivono quotidianamente con queste patologie.