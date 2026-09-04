Palazzo Taglieschi compie 50 anni, ad Anghiari arriva il direttore del Colosseo



Sabato 5 apertura serale e conferenza di Simone Quilici, domenica 6 ingresso gratuito e visita guidata con Marco Musmeci

Il 6 settembre 1975 il ministro Giovanni Spadolini tagliava il nastro nel palazzo rinascimentale di piazza Mameli. Fu uno dei primi atti pubblici del neonato Ministero dei Beni Culturali, reso possibile dalla donazione allo Stato che don Nilo Conti aveva fatto nel 1959. Mezzo secolo dopo, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere festeggia con due giorni di iniziative.

Sabato 5 settembre il museo resta aperto in via straordinaria la sera, dalle 20.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.30. Alle 21, dopo i saluti della direttrice regionale dei Musei nazionali della Toscana Carlotta Paola Brovadan, è in programma la conferenza “Il Parco del Colosseo da ieri a domani”, a cura di Simone Quilici, direttore del Parco archeologico del Colosseo. L’ingresso all’incontro è libero.

La scelta dell’ospite ha una ragione precisa: il filo conduttore è il Tevere, che lega le comunità della valle a Roma. Quilici, laureato in Architettura alla Sapienza, è specializzato in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio. Tra il 2019 e il 2025 ha diretto il Parco archeologico della Via Appia, contribuendo al riconoscimento Unesco del sito seriale “Via Appia – Regina Viarum” e avviando 21 interventi del progetto “Urbs. Dalla città alla campagna romana”, per 30 milioni di euro complessivi. Dal 26 agosto 2025 guida il Parco del Colosseo, dopo una selezione pubblica internazionale.

Durante la conferenza resta possibile visitare il museo, con qualche limitazione negli ambienti occupati dall’evento.

Domenica 6 settembre torna l’ingresso gratuito nei musei nazionali, come ogni prima domenica del mese: apertura dalle 14 alle 19, ultimo ingresso alle 18. Alle 17.30 il direttore del museo Marco Musmeci accompagna una visita guidata al palazzo e alle collezioni.

Le visite avvengono solo in forma accompagnata, ogni ora, con un massimo di dieci-dodici persone alla volta. Per la conferenza e per la visita guidata si consiglia la prenotazione: telefono 0575.788001, mail drm-tos.palazzotaglieschi@cultura.gov.it.

Un’avvertenza: la nota indica due orari diversi per l’apertura serale di sabato, 20-23 nel testo e 20.30-23.30 nel riepilogo finale. Meglio verificare prima di pubblicare.