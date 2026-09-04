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Un uomo di ottant’anni scomparso, ricerche nei boschi di Pietralunga

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Cercano lui e cercano la sua auto, una Suzuki Jimny nera. È di ieri l’inizio delle ricerche di un uomo di circa ottant’anni, residente a San Venanzo, nel Ternano, affetto da Alzheimer e di cui si sono perse le tracce insieme alla vettura di sua proprietà.

I dati dell’operatore telefonico hanno indirizzato le squadre verso il territorio comunale di Pietralunga, dove da ore si concentra il grosso delle operazioni. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, che oltre alle squadre ordinarie hanno messo in campo il personale TAS, specializzato nel rilievo topografico del territorio, e il nucleo SAPR con i droni. In volo anche un elicottero del Reparto volo di Arezzo.

Con i pompieri lavorano i volontari della Protezione civile, i carabinieri e il Soccorso alpino e speleologico umbro. Il coordinamento delle ricerche è in capo alla Prefettura di Perugia.

Le perlustrazioni stanno proseguendo senza interruzioni, con verifiche a tappeto su un territorio fatto in gran parte di boschi, strade sterrate e case sparse. Una zona ampia e impervia, che rende il lavoro delle squadre più lento e complicato.

Chi dovesse avere notizie utili o avere avvistato l’auto è invitato a segnalarlo subito alle forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione delle operazioni.

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