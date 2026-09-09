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Anteprima Sport, questa sera speciale Tiferno Basket Città di Castello

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Ospiti in studio il presidente Marco Cesaroni e l’allenatore-giocatore Matteo Mordaci. Appuntamento alle 20.30 su Rete Sole, canale 13

Questa sera nuovo appuntamento con Anteprima Sport, il format dedicato alle realtà e ai protagonisti dello sport del territorio.

Al centro della puntata il Tiferno Basket Città di Castello, società che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita importante, sia dal punto di vista sportivo sia per quanto riguarda il numero dei tesserati.

Ospiti in studio saranno il presidente Marco Cesaroni e l’allenatore-giocatore Matteo Mordaci, con i quali si parlerà della nuova stagione, degli obiettivi della squadra e del progetto portato avanti dal club tifernate.

Spazio anche al lavoro sul settore giovanile e alla crescita del movimento cestistico a Città di Castello.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 13, e sarà disponibile anche on demand su televaltiberina.tv.

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