CAI Sansepolcro, successo per la 24ª Festa al Bivacco Paolo Massi

Domenica 6 settembre una giornata di escursione, convivialità e condivisione nel cuore del bosco

Una giornata di montagna, amicizia e partecipazione ha accompagnato domenica 6 settembre la 24ª Festa al Bivacco Paolo Massi, organizzata dal Club Alpino Italiano – Sezione di Sansepolcro.

Il bivacco, immerso nel bosco, è tornato a essere punto di incontro per soci, escursionisti e appassionati, riuniti per condividere non soltanto il cammino, ma anche momenti di convivialità e vita associativa.

La giornata è stata scandita da escursioni, incontri, chiacchiere e buon cibo, in un clima che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la sezione CAI e la montagna.

La festa ha rappresentato anche un’occasione per ritrovarsi attorno a un luogo simbolico per l’associazione, capace negli anni di diventare punto di riferimento per tante persone accomunate dalla stessa passione per la natura e i sentieri.

Il CAI di Sansepolcro ha ringraziato tutti i partecipanti e coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa, definendo quella di quest’anno una giornata da ricordare.