Search
ArteCiternaCultura

Fighille, il 3 e 4 ottobre torna il Premio Nazionale di Pittura

Data:

Quarantatré edizioni dal 1979: oltre 600 opere, artisti al lavoro e un patrimonio che continua a crescere nel Piccolo Museo

Torna a Fighille, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, il Premio Nazionale di Pittura, appuntamento che dal 1979 richiama artisti e appassionati da tutta Italia.

Quella di quest’anno sarà la 43ª edizione di una manifestazione che nel tempo ha trasformato il borgo della Valtiberina in un punto di riferimento per la promozione e la divulgazione dell’arte contemporanea.

Il Premio non è soltanto un concorso, ma una vera e propria festa dell’arte: oltre 600 opere in esposizione, artisti al lavoro, incontri, confronti e creatività diffusa danno vita a un happening che mette in relazione autori, pubblico e territorio.

Un percorso lungo più di quarant’anni che ha lasciato anche una traccia permanente grazie al Piccolo Museo di Fighille, dove vengono conservate le opere vincitrici del concorso intitolato ad Americo Casi, fondatore della manifestazione, insieme a centinaia di lavori donati dagli artisti nel corso delle varie edizioni.

Un patrimonio che racconta oltre quattro decenni di storia dell’arte italiana contemporanea e che continua ad arricchirsi anno dopo anno.

L’appuntamento è quindi fissato per il 3 e 4 ottobre a Fighille di Citerna. Per informazioni sul bando è possibile scrivere all’indirizzo fighillearte@gmail.com.

Screenshot
Screenshot
Commenti
Previous article
Città di Castello, il 2 ottobre “Il giro delle quattro porte” una passeggiata per Marco: il ricavato finanzierà un pozzo in Malawi

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, il 2 ottobre “Il giro delle quattro porte” una passeggiata per Marco: il ricavato finanzierà un pozzo in Malawi

Redazione Redazione -
Passeggiata di beneficenza con partenza alle 19 dal Parco...

Sansepolcro saluta il Maggiore Carmine Feola: nuovo incarico a Firenze

Redazione Redazione -
Il comandante della Compagnia Carabinieri lascia la città dopo...

Perugia, 49enne arrestato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale

Redazione Redazione -
Secondo la ricostruzione dei Carabinieri avrebbe molestato una dipendente...

Usl Umbria 1, ripartono i cantieri di Monteluce e Umbertide

Redazione Redazione -
Avviate le prime operazioni per la Casa della Comunità...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

© 2024 Primo Piano Notizie