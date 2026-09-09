Fighille, il 3 e 4 ottobre torna il Premio Nazionale di Pittura

Quarantatré edizioni dal 1979: oltre 600 opere, artisti al lavoro e un patrimonio che continua a crescere nel Piccolo Museo

Torna a Fighille, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, il Premio Nazionale di Pittura, appuntamento che dal 1979 richiama artisti e appassionati da tutta Italia.

Quella di quest’anno sarà la 43ª edizione di una manifestazione che nel tempo ha trasformato il borgo della Valtiberina in un punto di riferimento per la promozione e la divulgazione dell’arte contemporanea.

Il Premio non è soltanto un concorso, ma una vera e propria festa dell’arte: oltre 600 opere in esposizione, artisti al lavoro, incontri, confronti e creatività diffusa danno vita a un happening che mette in relazione autori, pubblico e territorio.

Un percorso lungo più di quarant’anni che ha lasciato anche una traccia permanente grazie al Piccolo Museo di Fighille, dove vengono conservate le opere vincitrici del concorso intitolato ad Americo Casi, fondatore della manifestazione, insieme a centinaia di lavori donati dagli artisti nel corso delle varie edizioni.

Un patrimonio che racconta oltre quattro decenni di storia dell’arte italiana contemporanea e che continua ad arricchirsi anno dopo anno.

L’appuntamento è quindi fissato per il 3 e 4 ottobre a Fighille di Citerna. Per informazioni sul bando è possibile scrivere all’indirizzo fighillearte@gmail.com.