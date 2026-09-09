Usl Umbria 1, ripartono i cantieri di Monteluce e Umbertide

Avviate le prime operazioni per la Casa della Comunità di Perugia e per l’Ospedale di Comunità di Umbertide. Previsti 360 giorni di lavori

Sono ripartiti i cantieri della Casa della Comunità di Monteluce, a Perugia, e dell’Ospedale di Comunità di Umbertide.

L’Usl Umbria 1 ha comunicato l’avvio delle attività di cantierizzazione, dopo che lo scorso 15 luglio gli uffici tecnici avevano consegnato le aree al nuovo operatore economico.

Per quanto riguarda Monteluce, dopo una prima fase di approfondimenti tecnici e organizzativi, da giovedì 3 settembre sono iniziate le operazioni preliminari. In questi giorni si sta procedendo con la pulizia e la sistemazione delle aree esterne, in vista dell’installazione dell’impalcatura e della successiva ripresa delle lavorazioni previste dal progetto.

L’intervento avrà una durata stimata di 360 giorni, per un investimento di circa 5,2 milioni di euro. I lavori saranno finanziati con fondi Pnrr e, se necessario, con ulteriori risorse dell’Azienda sanitaria.

Stessa tempistica anche per l’Ospedale di Comunità di Umbertide. Dopo la consegna del cantiere e le verifiche preliminari, dal 3 settembre sono state avviate le prime attività operative.

In questa fase sono state sistemate le aree esterne e sono in corso le operazioni di pulizia interna degli spazi, passaggio necessario per consentire la ripresa delle lavorazioni rimaste sospese.

Per Umbertide l’importo complessivo dell’intervento è di 3 milioni e 25mila euro, finanziati con fondi Pnrr, mentre anche in questo caso la durata prevista dei lavori è di 360 giorni.

La riattivazione dei due cantieri segna dunque un nuovo passaggio nel percorso di completamento delle strutture sanitarie previste sul territorio.