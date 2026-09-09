Città di Castello, Luca Secondi annuncia: «Non mi ricandiderò a sindaco»

Il primo cittadino ha comunicato la decisione all’unione comunale del Partito Democratico: «Scelta esclusivamente personale. Completerò il mandato con lo stesso amore per la città»

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha annunciato che non rinnoverà la propria disponibilità per una futura candidatura.

La decisione è stata comunicata ieri sera nel corso dell’unione comunale del Partito Democratico e resa pubblica oggi dallo stesso primo cittadino.

«Ho riferito, ieri sera, in unione comunale del mio partito, il Partito Democratico, la decisione di non rinnovare la disponibilità per una futura candidatura», ha dichiarato Secondi.

Il sindaco ha precisato che la scelta è legata esclusivamente a ragioni personali. «La mia scelta è unicamente mossa da motivazioni esclusivamente personali».

Secondi ha poi ringraziato la comunità politica che lo ha sostenuto durante il percorso amministrativo e gli ha rinnovato la fiducia nel corso degli anni.

Nel suo bilancio, il sindaco rivendica il raggiungimento degli obiettivi prefissati e sottolinea i cambiamenti avvenuti in città durante il mandato. «Un percorso che ha avuto la capacità di completare tutti gli obiettivi prefissati ed addirittura molti altri che si sono aggiunti. È visibile la trasformazione in avanti avuta dalla nostra città negli ultimi cinque anni».

La decisione non modifica comunque l’impegno fino alla conclusione della legislatura. «Completerò il mandato con quell’amore per la città ed i cittadini che mi ha sempre contraddistinto ogni giorno nella mia azione umana ed istituzionale».

L’annuncio apre ora una nuova fase politica in vista delle prossime amministrative a Città di Castello, con il centrosinistra chiamato a individuare il percorso e il profilo per la successione.