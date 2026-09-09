Umbria, dopo nove notti tropicali il tempo cambia: attesi temporali anche forti

Nuvolosità in aumento da oggi, con rovesci in estensione da ovest verso il resto della regione. Possibili grandinate e forti raffiche di vento, temperature in deciso calo entro venerdì

Dopo giorni segnati da caldo intenso e temperature notturne decisamente sopra la norma, il tempo in Umbria comincia a cambiare.

La notte appena trascorsa è stata ancora una volta tropicale sopra i 300-350 metri di quota, la nona consecutiva di questa anomala fase settembrina. Ora però una perturbazione in avanzamento da ovest sta iniziando a indebolire l’alta pressione.

Nel corso di oggi, mercoledì 9 settembre, è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, con la possibilità di rovesci e temporali inizialmente sulle zone occidentali dell’Umbria.

I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso il resto della regione tra la notte e la giornata di domani, fino a interessare progressivamente tutto il territorio.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla possibile intensità dei temporali. L’energia ancora presente in atmosfera resta infatti elevata e potrebbe favorire fenomeni localmente forti, accompagnati da grandine di medie dimensioni e raffiche di vento intense, anche sotto forma di downburst.

Resta però difficile individuare con precisione dove si svilupperanno i nuclei temporaleschi più forti: la loro formazione e localizzazione potranno essere valutate soltanto seguendo l’evoluzione meteorologica nelle prossime ore.

Il cambiamento sarà accompagnato anche da un primo calo delle temperature, destinato a diventare più evidente venerdì 11 settembre. Rispetto ai valori raggiunti nei giorni scorsi, la diminuzione potrebbe arrivare a 8-10 gradi, riportando le temperature sostanzialmente nelle medie del periodo.

Non si tratterebbe quindi di un vero ritorno del freddo, ma della fine della fase eccezionalmente calda che ha caratterizzato questa prima parte di settembre.