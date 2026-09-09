San Giustino, “Note di fine estate” porta a Villa Graziani un progetto musicale internazionale

Sabato 12 settembre alle 21 l’Orchestra Giovani Armonie con Fabio Battistelli e Hakim Nadey. Il percorso, iniziato a Parigi, proseguirà a Londra

Sarà Villa Graziani a ospitare sabato 12 settembre alle 21 il concerto “Note di fine estate”, organizzato dal Comune di San Giustino in collaborazione con l’Orchestra Giovani Armonie.

A guidare la serata sarà la direttrice artistica Laureta Cuku Hodaj, con un programma dedicato a grandi autori della tradizione musicale, tra cui Mozart, Caccini e Rossini.

Ospiti dell’appuntamento saranno due solisti al clarinetto: il maestro Fabio Battistelli e il professor Hakim Nadey, in arrivo da Londra per l’occasione.

Il concerto di San Giustino rappresenta la seconda tappa di un percorso internazionale iniziato a Parigi nel marzo 2025 e destinato a proseguire a Londra il 17 ottobre 2026. Un progetto che mette in relazione città, culture e generazioni attraverso la musica.

A chiudere la serata sarà l’ensemble Le Piccole Scintille, in un ideale passaggio di testimone verso i più giovani.

L’assessora alla Cultura Loretta Zazzi ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Crediamo nella cultura come strumento di crescita e di apertura. Portare a San Giustino un progetto musicale di respiro internazionale significa offrire alla comunità un momento di grande valore artistico e, al tempo stesso, valorizzare il nostro territorio attraverso la bellezza della musica».

“Note di fine estate” si propone così come un appuntamento capace di unire qualità artistica, formazione e apertura internazionale nella cornice di uno dei luoghi più suggestivi del territorio.