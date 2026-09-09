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Umbertide, ieri la città ha celebrato la Beata Vergine Maria della Reggia

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Messa solenne in Collegiata con il cardinale Gualtiero Bassetti, poi il concerto della Banda Città di Umbertide e l’estrazione della lotteria AUCC

Umbertide ha celebrato ieri, martedì 8 settembre, la Beata Vergine Maria della Reggia, Patrona della città, rinnovando una tradizione profondamente radicata nella storia e nell’identità della comunità.

Il momento centrale della giornata è stato la Santa Messa solenne delle 11.30 in Collegiata, celebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti.

Ad accoglierlo il sindaco Luca Carizia, la Giunta comunale, don Pietro Vispi e le autorità civili, militari e religiose del territorio.

Alla celebrazione hanno preso parte anche il vicesindaco Annalisa Mierla, i consiglieri comunali con il gonfalone del Comune, i Carabinieri di Umbertide con il comandante Cesare Rampazzi Minella e la Polizia Locale guidata dal maggiore Gabriele Tacchia.

Ad affiancare il cardinale Bassetti sono stati don Pietro Vispi e i sacerdoti del territorio, mentre la cerimonia è stata accompagnata dal Chorus Fractae Ebe Igi.

Numerosa la partecipazione della cittadinanza, che si è ritrovata in Collegiata per una ricorrenza che continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti dell’anno.

Le celebrazioni sono poi proseguite in serata, alle 21 in piazza Matteotti, con il tradizionale concerto in onore delle festività patronali della Banda Città di Umbertide, diretta dal maestro Galliano Cerrini.

L’esibizione ha chiuso la 39ª Rassegna delle bande musicali “Città di Umbertide”, iniziata venerdì 4 settembre.

A seguire, intorno alle 23, si è svolta anche l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria di beneficenza dell’AUCC, il comitato di Umbertide dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro.

La giornata di ieri ha così unito fede, musica, tradizione e solidarietà, confermando ancora una volta il forte legame tra Umbertide e la Madonna della Reggia.

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