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Montone, ieri la Torre Civica si è illuminata di blu per la Fibrosi Cistica

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L’8 settembre il borgo ha aderito alla Giornata Mondiale con un gesto simbolico a sostegno della ricerca e della sensibilizzazione

Anche Montone ha aderito alla Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, illuminando di blu la Torre Civica nella serata dell’8 settembre.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale promossa dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su una malattia genetica grave e complessa e sull’importanza di sostenere la ricerca scientifica.

La scelta di illuminare uno dei simboli del borgo rappresenta un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: un modo per esprimere vicinanza alle persone che convivono con la fibrosi cistica e alle loro famiglie.

Il blu, colore simbolo della campagna, ha così trasformato la Torre Civica in un messaggio visibile di solidarietà e consapevolezza.

L’adesione di Montone si inserisce nel più ampio movimento “Italia in blu”, che coinvolge numerosi Comuni e luoghi simbolici in tutta Italia per accendere l’attenzione sulla malattia e sull’impegno necessario per garantire nuove opportunità di cura.

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