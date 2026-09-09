Primo Piano Notizie

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Gubbio, i Carabinieri protagonisti alla “Notte Bianca dello Sport”

Tecnologia, prevenzione e attività per grandi e piccoli nel cuore della città

Anche l’Arma dei Carabinieri ha preso parte alla “Notte Bianca dello Sport” di Gubbio, manifestazione organizzata dall’Associazione Leukos con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Una presenza articolata, pensata per avvicinare i cittadini alle attività svolte quotidianamente sul fronte della sicurezza e della tutela del territorio.

In campo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di Gubbio, del Nucleo Artificieri di Perugia, delle Aliquote di Primo Intervento e una rappresentanza del Nucleo CITES di Perugia, sotto il coordinamento della Compagnia di Gubbio guidata dal capitano Pasquale Moriglia.

Tra le attività che hanno attirato maggiormente l’attenzione, il simulatore di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che ha permesso ai partecipanti di capire in modo diretto quanto possano essere compromesse percezione e capacità di reazione.

Grande curiosità anche per la dimostrazione del robot del Nucleo Artificieri, utilizzato in scenari ad alto rischio.

Spazio poi ai più piccoli, che hanno potuto partecipare a una simulazione di fotosegnalamento dattiloscopico, raccogliendo le proprie impronte e vestendo per qualche minuto i panni degli investigatori.

La serata ha così trasformato il tema della sicurezza in un momento di incontro e partecipazione, rafforzando il contatto diretto tra Carabinieri e cittadini.

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