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CronacaUmbria

Perugia, 49enne arrestato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale

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Secondo la ricostruzione dei Carabinieri avrebbe molestato una dipendente all’interno di un esercizio pubblico e poi aggredito i militari intervenuti

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza un uomo di 49 anni per le ipotesi di reato di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Secondo la ricostruzione provvisoria dei militari, l’uomo, apparso in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’assunzione di alcol, avrebbe avvicinato una dipendente all’interno di un esercizio pubblico della zona.

In base a quanto denunciato, il 49enne avrebbe compiuto atti di natura sessuale contro la volontà della donna, palpeggiandola e baciandola.

L’intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo. Durante le fasi di identificazione e controllo, sempre secondo quanto contestato, avrebbe opposto resistenza ai militari, aggredendoli, insultandoli e causando danni all’auto di servizio.

Il 49enne è stato quindi arrestato e inizialmente trasferito nella Casa Circondariale di Perugia-Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Successivamente il Gip del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Come previsto dalla legge, l’uomo è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

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