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Città di Castello, il 2 ottobre “Il giro delle quattro porte” una passeggiata per Marco: il ricavato finanzierà un pozzo in Malawi

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Passeggiata di beneficenza con partenza alle 19 dal Parco Ansa del Tevere. Il ricavato sarà destinato alla costruzione di un pozzo in Malawi

Una passeggiata per ricordare Marco Urbani e trasformare la memoria in un gesto concreto di solidarietà. Venerdì 2 ottobre 2026 a Città di Castello torna “Il giro delle quattro porte”, iniziativa benefica con partenza fissata alle 19 dal Parco Ansa del Tevere.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto “Un pozzo per Marco”.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto all’Associazione Sottosopra, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un pozzo in Malawi in memoria di Marco.

Una serata che unirà cammino, partecipazione e solidarietà, coinvolgendo la comunità tifernate in un’iniziativa dal forte valore umano.

Il percorso delle quattro porte diventerà così non soltanto un’occasione per stare insieme, ma anche un modo per trasformare il ricordo in un aiuto concreto destinato a chi ne ha bisogno.

Offerta libera.

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