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Città di Castello Pallavolo, al via i primi test: cinque allenamenti congiunti verso la Serie B

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Due confronti con San Giustino, doppia sfida con Arezzo e un test casalingo contro Falconara nel programma di preparazione

Prende forma la preparazione della Città di Castello Pallavolo in vista del prossimo campionato di Serie B maschile.

La società ha definito il calendario dei primi allenamenti congiunti, cinque appuntamenti utili per verificare condizione fisica, meccanismi di squadra e progressi del gruppo nel corso della preparazione.

Il primo test è in programma martedì 15 settembre alle 18.30, in trasferta contro San Giustino Pallavolo. Le due formazioni torneranno poi a confrontarsi una settimana più tardi, martedì 22 settembre, sempre alle 18.30 e ancora sul campo di San Giustino.

Terzo appuntamento martedì 29 settembre alle 20, quando Città di Castello sarà impegnata in trasferta contro Arezzo.

Il calendario proseguirà poi con due allenamenti congiunti in casa. Sabato 3 ottobre alle 16 arriverà Falconara, mentre venerdì 9 ottobre alle 19 sarà Arezzo a far visita ai biancorossi.

Cinque test distribuiti tra settembre e ottobre che serviranno allo staff tecnico per mettere minuti nelle gambe e affinare l’intesa della squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

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