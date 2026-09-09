Città di Castello, al Centro Commerciale Castello torna la raccolta alimentare per gli animali del canile

Fino a domenica 13 settembre i volontari del Canile Lerchi-Enpa raccolgono cibo davanti al PetStore
Una ciotola piena può diventare un aiuto concreto. Al Centro Commerciale Castello è tornata la raccolta alimentare dedicata agli animali ospitati dal Canile Lerchi-Enpa Alto Tevere Umbro di Città di Castello.
L’iniziativa, in programma dal 7 al 13 settembre, vede impegnati i volontari dell’associazione nella raccolta di alimenti destinati a cani e gatti.
Il punto di raccolta è stato allestito in galleria, davanti al PetStore, con presenza dei volontari dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.
L’obiettivo è semplice: raccogliere più cibo possibile per sostenere le necessità quotidiane degli animali seguiti dalla struttura e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di piccoli gesti di solidarietà.
L’iniziativa, promossa insieme al Centro Commerciale Castello, si inserisce nelle attività di sostegno al lavoro svolto dai volontari del territorio a favore degli amici a quattro zampe.