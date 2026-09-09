Sansepolcro, al via il cantiere per la rigenerazione dei Giardini di Porta Fiorentina

Investimento da 515mila euro per riqualificare uno degli accessi principali al centro storico: più verde, nuovi spazi di socialità, area giochi e maggiore accessibilità

Prende il via il cantiere per la rigenerazione urbana dei Giardini di Porta Fiorentina e di Viale Diaz, uno degli interventi strategici con cui l’Amministrazione comunale di Sansepolcro punta a riqualificare uno degli accessi principali al centro storico.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 515mila euro e nasce con l’obiettivo di restituire centralità a uno spazio da sempre molto frequentato e profondamente legato alla vita della città.

L’intervento non riguarderà soltanto l’aspetto estetico dei giardini, ma punta a recuperarne pienamente la funzione sociale, trasformandoli in un luogo più accogliente, accessibile, sicuro e adatto all’incontro tra generazioni.

Il nuovo disegno si ispira alla memoria dell’antico giardino all’italiana, reinterpretandone le geometrie in chiave contemporanea e richiamando anche le mura e i bastioni che caratterizzano l’identità storica di Sansepolcro.

Saranno riorganizzati i percorsi pedonali e le aree verdi, con un tracciato più sinuoso tra le alberature esistenti, nuove sedute e spazi destinati alla sosta e alla socializzazione. Le pavimentazioni saranno realizzate in calcestruzzo architettonico e drenante nei toni della pietra locale, mentre il verde sarà integrato con nuove specie arbustive ed erbacee.

L’Amministrazione sottolinea che tutti gli interventi saranno eseguiti salvaguardando il patrimonio arboreo esistente.

Tre i principali punti di interesse previsti dal progetto. Verso Piazza della Repubblica sarà realizzata una nuova area giochi per bambini, con pavimentazione antitrauma e una maggiore protezione rispetto alla strada.

Al centro sarà conservata e riqualificata la fontana della conchiglia, ultima testimonianza storica dell’antico giardino all’italiana, attorno alla quale saranno collocate grandi sedute curve.

Verso Porta Fiorentina, invece, nascerà un piccolo “salotto urbano”, caratterizzato dalla presenza di una scultura centrale.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità e alla sicurezza, con spazi pensati per bambini, anziani e persone con disabilità, il potenziamento dell’illuminazione e la realizzazione di due nuovi parcheggi riservati alle persone con disabilità.

Lungo la carreggiata adiacente ai giardini sono inoltre previsti 23 posti auto in linea, mentre l’assetto generale della viabilità resterà invariato.

I nuovi giardini saranno predisposti anche per ospitare mercati, street food e manifestazioni temporanee, grazie all’implementazione delle necessarie dotazioni impiantistiche.

«Con l’apertura di questo cantiere – sottolinea l’assessore Riccardo Marzi – comincia a prendere forma un intervento al quale teniamo particolarmente, perché riguarda un luogo che appartiene alla memoria e alla quotidianità di tante generazioni di borghesi».

L’obiettivo, aggiunge Marzi, è «restituire alla città dei giardini più belli, funzionali e sicuri» e ridare identità a uno spazio storico destinato a tornare luogo di incontro e socialità.

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di rigenerazione urbana, pensato per rafforzare il collegamento tra il centro storico, le mura e gli spazi immediatamente esterni.