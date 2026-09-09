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Forza Italia Giovani Umbria: “Un euro di Isee in più costa 200 euro di abbonamento”

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Trentamila euro di Isee: l’abbonamento costa settanta euro. Trentamila e uno: si sfiorano i trecento. Un euro di reddito in più, oltre duecento di spesa in più.

Il paradosso di “Umbria Vai” è il punto su cui Forza Italia Giovani ha insistito di più, mercoledì mattina, nella conferenza stampa a Palazzo Cesaroni. Andrea Urbani, responsabile regionale per le scuole superiori insieme a Sabrina Barrucci, ha ricordato che la misura non nasce dal nulla: è l’erede del Pass Tpl voluto dal centrodestra nel 2023, che garantiva agli universitari l’abbonamento a 60 euro senza alcuna soglia. Oggi il costo è salito a 70 euro e il beneficio è stato allargato alle superiori. Ma solo per gli studenti delle superiori è comparso il tetto Isee dei 30mila euro. “Non possono esistere studenti di serie A e di serie B”, ha detto Urbani. Le richieste sono due: estendere la tariffa a tutta la platea studentesca oppure, in subordine, introdurre scaglioni progressivi.

L’altro fronte è lo spopolamento giovanile. Il segretario regionale Edoardo Pannacci ha messo in fila i numeri: tra il 2002 e il 2024 circa 40mila umbri se ne sono andati all’estero, quasi la metà nella fascia 18-39 anni. “Quando un giovane lascia l’Umbria, senza condizioni favorevoli è molto difficile che torni”, ha osservato. E ha citato i dati richiamati dalla Camera di Commercio: se anche solo la metà degli umbri residenti fuori confine rientrasse, il Pil regionale crescerebbe di oltre 160 milioni di euro.

Le proposte le ha elencate Edoardo Gentili, responsabile nazionale enti locali dei giovani azzurri: fibra e infrastrutture digitali nelle aree interne, per rendere possibile lo smart working anche a chi lavora per aziende di fuori regione; incubatori e acceleratori per le nuove imprese; sgravi fiscali per chi decide di tornare. Sul tavolo c’è anche una mozione dei consiglieri Pernazza e Romizi per abbattere l’Irap alle imprese costituite da under 35.

Da Terni il segretario provinciale Pietro Nevi ha annunciato il riassetto: Edoardo Brisighella coordinatore comunale, Caterina Battaglini e Filippo Rampietti responsabili per le scuole, Leonardo Missinato vicesegretario provinciale e nuovo componente della segreteria regionale.

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