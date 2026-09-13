Cinque interrogazioni di Ugo Tanzi (PSI): acqua, ferrovia, sport, rotonde e area cani

Il consigliere socialista porta in Comune una serie di questioni che riguardano servizi, impianti e spazi pubblici di Città di Castello

Dall’acqua che manca in alcune frazioni alla stazione ferroviaria, passando per la pista di atletica, le opere d’arte nelle rotonde e l’area per i cani di via Luca della Robbia. Sono cinque le interrogazioni presentate in questi giorni dal consigliere comunale socialista Ugo Mauro Tanzi, che chiede al sindaco Luca Secondi e alla giunta di fare il punto su una serie di problemi molto diversi tra loro, ma tutti legati alla vita quotidiana della città.

La questione più delicata riguarda Felceto, Marchigliano, Bizzi e Coldipozzo. Qui da tempo diverse famiglie devono fare i conti con difficoltà nell’approvvigionamento idrico. Tanzi, insieme al consigliere del Pd Roberto Brunelli, chiede chiarimenti anche sulla scelta di non considerare più prioritario il progetto di estensione dell’acquedotto.

Una situazione che, secondo i due consiglieri, pesa ancora di più dove vivono persone fragili o con disabilità e sulle attività ricettive e produttive presenti nella zona. La richiesta è di aprire un confronto con Umbra Acque e Auri e di capire se l’intervento possa tornare nella programmazione.

Un’altra interrogazione riguarda la pista di atletica “Angiolo Monti”. L’impianto, costruito alla fine degli anni Novanta, oggi può essere utilizzato per gli allenamenti, ma non dispone più della piena omologazione necessaria per ospitare le gare. Tanzi chiede quindi di verificare la possibilità di reperire fondi, coinvolgendo Provincia, Regione, Fidal e Coni, per arrivare a una riqualificazione complessiva della struttura.

Sul tavolo finisce anche la stazione ferroviaria di Città di Castello. In vista della ripresa del servizio su ferro, il consigliere chiede interventi molto concreti: sistemare i bagni, garantire l’acqua, installare una fontanella e mantenere un servizio di biglietteria e informazioni, anche con orario ridotto.

C’è poi il tema delle opere d’arte nelle rotatorie. Dopo l’incidente che ha danneggiato l’opera del maestro Luca Baldelli in viale Nazario Sauro, Tanzi propone di valutare se sia ancora opportuno sistemare sculture e installazioni all’interno delle rotonde. L’idea è quella di privilegiare piazze e viali, dove le opere potrebbero essere viste meglio e senza problemi di sicurezza.

L’ultima interrogazione riguarda invece l’area di sgambamento cani di via Luca della Robbia. Qui Tanzi segnala la necessità di intervenire sulla recinzione, di realizzare un ingresso più sicuro e di installare un punto acqua.

Cinque questioni diverse, dunque, sulle quali il consigliere socialista chiede risposte e soprattutto interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale.