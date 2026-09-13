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Porta Fiorentina, il Pd: «Bene i lavori, ma tanti cantieri non fanno un progetto di città»

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Il Partito Democratico di Sansepolcro interviene sulla riqualificazione dei giardini e chiede maggiore coinvolgimento nelle scelte strategiche per il futuro della città

Il Partito Democratico di Sansepolcro accoglie positivamente l’avvio dei lavori di riqualificazione dei Giardini di Porta Fiorentina, ma allo stesso tempo apre una riflessione sul metodo con cui vengono programmati gli interventi e, più in generale, sulla visione complessiva della città.

«Investire per migliorare Sansepolcro è sempre positivo», sottolineano dall’Unione comunale del Pd, che però evidenzia come anche in questo caso, a loro giudizio, il progetto sia arrivato a una fase avanzata senza un reale confronto con il Consiglio comunale, le commissioni, le associazioni, gli operatori economici e i cittadini.

Una critica che i dem estendono anche ad altri interventi realizzati negli ultimi anni, compresi quelli finanziati attraverso il PNRR. Il punto, secondo il Pd, non è mettere in discussione la necessità dei lavori, quanto capire quale sia il disegno complessivo che li lega.

«Molti interventi e molti cantieri – osservano – ma qual è il progetto di Sansepolcro che li tiene insieme?».

Per il Partito Democratico servirebbe partire da una visione condivisa della città dei prossimi dieci o vent’anni, individuando prima gli obiettivi e utilizzando poi le risorse disponibili per raggiungerli.

Centro storico, commercio, turismo, mobilità, verde, cultura e spazi pubblici, secondo i dem, non possono essere affrontati come temi separati, ma dovrebbero rientrare in una programmazione unitaria.

Da qui il messaggio conclusivo del Pd: «Tanti cantieri non fanno automaticamente un progetto di città. Sansepolcro ha bisogno di partecipazione, idee e soprattutto di una visione del proprio futuro».

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