La tipografia più antica d’Europa festeggia 225 anni, nuovo percorso museale per la Grifani-Donati

Le macchine sono le stesse di due secoli fa, e funzionano ancora. A Città di Castello, in corso Cavour, la Tipografia Grifani-Donati 1799 ha festeggiato i 225 anni di attività: è considerata la più antica tipografia d’Europa ancora operativa, l’unica dove si praticano insieme tipografia, calcografia e litografia con le tecniche di stampa diretta. Dal 2005 è riconosciuta come Museo Vivente.

Oggi è arrivata all’ottava generazione, con Milos e Alberto Maria Ottaviani affiancati dai genitori Giovanni e Adriana. Nel 2025 la Camera di Commercio dell’Umbria le ha attribuito il titolo di impresa storica, mentre la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale e la Soprintendenza hanno dichiarato di interesse particolarmente importante macchinari, attrezzature e arredi d’epoca del laboratorio.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla cultura Michela Botteghi hanno parlato della tipografia come di “un’istituzione di Città di Castello”. La famiglia Ottaviani ha ricordato come il laboratorio sia diventato negli anni un riferimento anche per la stampa d’arte, ospitando artisti locali e internazionali che applicano le antiche tecniche alla propria produzione.

La giornata si è aperta con un incontro riservato alla stampa e la visita in anteprima al nuovo percorso museale. Nel pomeriggio, in sala consiliare, è stato presentato il catalogo “Tipografia Grifani-Donati 1799. Settima generazione. Attività artigiana e museo”, che ripercorre la storia della tipografia attraverso le generazioni, l’attività artigiana e la nascita del museo.

A seguire, nella sede storica di corso Cavour 4, è stato inaugurato il nuovo allestimento museale, realizzato con il contributo del Fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura: nuovi pannelli esplicativi e videoguide con qr-code curate da Tredueunovideo. Sono state riproposte anche due mostre storiche, “Pentimenti Prints” e “Pietre Miliari”, realizzate da artisti italiani e internazionali.

Le mostre restano visitabili fino al 31 dicembre negli orari di apertura del museo: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12. Informazioni sul sito www.tipografiagrifanidonati.it o al numero 075-8554349.