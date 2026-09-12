Volley, Broccatelli nuovo libero unico dell’ErmGroup Altotevere: “Pronto per qualsiasi sfida”

Dopo due stagioni passate ad alternare libero di ricezione e libero di difesa, l’ErmGroup Altotevere ha scelto un titolare unico nel ruolo: è il 21enne Vittorio Broccatelli, arrivato da Assisi con un curriculum che parte dalla Sir Safety Conad Perugia, dove è cresciuto fino a esordire in SuperLega nel febbraio 2022, in una vittoria per 3-0 sulla Consar Ravenna. Dopo una stagione in B sempre con la Sir, il passaggio a Ortona tra A2 e A3, poi Terni: ora la nuova tappa a San Giustino.

“È una zona molto carina anche questa – dice Broccatelli – si sta bene, l’ambiente è tranquillo e San Giustino è un paese gradevole”. Sulla preparazione, ormai a quasi venti giorni dall’inizio: “Molto buona, personalmente sono contento. Ci sono le condizioni ideali per lavorare bene. Meglio di così! Alcuni esercizi non sono proprio quelli a cui ero abituato, ma il mio giudizio resta più che positivo: abbiamo ripreso in mano il pallone con sedute incentrate sulla difesa, ora possiamo parlare di preparazione a 360 gradi”.

Broccatelli arriva dal girone Blu di Serie A3, quello finora giocato, ma sul girone Bianco – al suo esordio quest’anno con l’Altotevere – si è già fatto un’idea: “Visti i roster, anche questo è un girone impegnativo. Provenendo dal versante centromeridionale, sono pronto per qualsiasi genere di sfida. Cantù e Acqui Terme meritano una considerazione particolare, ma attenzione anche alle altre: gli anni passati ce la siamo giocata con tutte”.