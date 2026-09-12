Sansepolcro, il sindaco Innocenti incontra il nuovo comandante dei Carabinieri

Un passaggio di consegne che arriva dalla Liguria. Il capitano Michele Rappazzo, che ha guidato il Nucleo Operativo di Imperia, è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Sansepolcro. Il sindaco Fabrizio Innocenti lo ha ricevuto nel suo ufficio a Palazzo delle Laudi per un primo incontro istituzionale.

Rappazzo prende il posto del maggiore Carmine Feola, che nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva salutato in occasione del suo trasferimento a Firenze.

Durante l’incontro il sindaco ha confermato la disponibilità del Comune a proseguire la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, un rapporto che negli anni ha avuto un ruolo importante per la sicurezza e il presidio del territorio.