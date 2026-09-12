In via Cipriani a Città di Castello torna la cena tra vicini di casa

Una lunga tavolata imbandita in mezzo alla strada, più di 60 persone tra adulti e bambini seduti fianco a fianco. In via Cipriani è tornato l’appuntamento estivo con la cena tra vicini di casa, ormai una tradizione consolidata.

La serata è andata avanti tra piatti preparati e portati da ciascuna famiglia, giochi per i più piccoli e qualche canzone. Tra i partecipanti anche il parroco, Don Tonino, che ha voluto essere presente all’iniziativa.

L’appuntamento nasce da qualche anno per iniziativa degli stessi residenti della via, che si organizzano autonomamente per ritrovarsi e trascorrere insieme una serata d’estate.