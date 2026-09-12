Auto rimasta intrappolata nell’acqua, Lignani Marchesani interroga il sindaco sul sottopasso di Moncenisio

Un’auto bloccata dall’acqua nel sottopasso di via Moncenisio, a un passo dalla tragedia. È l’episodio che il 9 settembre ha acceso i riflettori sulla tenuta del sistema fognario di Città di Castello, messo a dura prova da una giornata di maltempo particolarmente violento. Strade allagate, tratti impraticabili a piedi e in auto, disagi che nel centro storico e nel quartiere San Pio si sono trascinati fino al giorno successivo.

A tornare sulla vicenda è il consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani, che ha presentato un’interrogazione al sindaco. Nel testo il consigliere osserva che non si è trattato di un episodio isolato, ma dell’ennesimo segnale dei limiti di un sistema che negli anni non avrebbe ricevuto interventi adeguati.

Quattro i punti sollevati. Il primo riguarda la necessità di verificare eventuali ostruzioni di griglie e condotte di scarico su tutto il territorio comunale. Il secondo chiama in causa i sistemi di pompaggio, con particolare attenzione a quello del sottopasso di via Moncenisio, di cui si chiede di controllare dimensionamento e funzionamento. Il terzo punto guarda più al lungo periodo: una mappatura completa delle fognature cittadine, utile a programmare gli interventi secondo criteri di priorità e pericolosità, compatibilmente con le risorse economiche del Comune ma con un’azione costante nel tempo.

L’ultima richiesta riguarda proprio il sottopasso di via Moncenisio, dove il consigliere chiede di valutare un sistema di allerta in caso di rischio: da un impianto semaforico fino a vere e proprie barriere automatiche da attivare quando scattano le allerte meteo.

Al centro dell’interrogazione, in ogni caso, resta la sicurezza dei cittadini, messa a rischio da infrastrutture che il maltempo di questi anni sta mettendo sempre più spesso alla prova.

IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE

Al Signor Sindaco di Città di Castello

Oggetto : interrogazione (eventi atmosferici estremi, attivazione consensi di sicurezza e manutenzione sistema fognario)

ll sottoscritto Consigliere comunale,

PREMESSO

che la giornata del 9 settembre è stata caratterizzata da eventi atmosferici particolarmente avversi che hanno messo a dura prova il sistema viario e le condizioni di sicurezza dei cittadini

che dette situazioni oltre a creare disagi possono creare elementi di forte pericolosità

che in particolare nel sottopasso di via Moncenisio si è sfiorata una tragedia con una macchina rimasta intrappolata nell’acqua

che i sistemi fognari in più parti del territorio comunale non hanno retto creando forti allagamenti e impercorribilità di interi tratti di strada in auto e a piedi con il prorogarsi di detta situazione fino alla giornata successiva in alcuni tratti del Centro storico e del quartiere San Pio

che dette situazioni si stanno perpetrando e non rappresentano più un unicum dimostrando l’inadeguatezza di alcuni sistemi cui non è stato messo mano nel corso degli anni

che è necessario intervenire per garantire prioritariamente la sicurezza dei cittadini

INTERROGA LA S.V.

a) sulla necessità di verificare le eventuali ostruzioni di griglie e condotte di scarico nel territorior comunale

b) sulla necessità di verificare dimensioni e funzionamenti dei sistemi di pompaggio in particolare nel sottopasso di via Moncenisio

c) sulla necessità di una mappatura delle fognature all’interno del Comune al fine di una programmazione secondo priorità e potenziale pericolosità di interventi sistema fognario e sulla sua manutenzione compatibilmente con le possibilità economico finanziarie del Comune ma garantendo una progressiva e costante azione

d) sulla necessità di dotare il sottopasso di via Moncenisio di un sistema di alert che spazi da un impianto semaforico all’attivazione di vere e proprie barriere in caso di allerta meteo

Città di Castello, 11 settembre 2026

Il Consigliere interrogante

Andrea Lignani Marchesani