Search
Città di CastelloConsiglio regionaleIn evidenza

Auto rimasta intrappolata nell’acqua, Lignani Marchesani interroga il sindaco sul sottopasso di Moncenisio

Data:

Un’auto bloccata dall’acqua nel sottopasso di via Moncenisio, a un passo dalla tragedia. È l’episodio che il 9 settembre ha acceso i riflettori sulla tenuta del sistema fognario di Città di Castello, messo a dura prova da una giornata di maltempo particolarmente violento. Strade allagate, tratti impraticabili a piedi e in auto, disagi che nel centro storico e nel quartiere San Pio si sono trascinati fino al giorno successivo.

A tornare sulla vicenda è il consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani, che ha presentato un’interrogazione al sindaco. Nel testo il consigliere osserva che non si è trattato di un episodio isolato, ma dell’ennesimo segnale dei limiti di un sistema che negli anni non avrebbe ricevuto interventi adeguati.

Quattro i punti sollevati. Il primo riguarda la necessità di verificare eventuali ostruzioni di griglie e condotte di scarico su tutto il territorio comunale. Il secondo chiama in causa i sistemi di pompaggio, con particolare attenzione a quello del sottopasso di via Moncenisio, di cui si chiede di controllare dimensionamento e funzionamento. Il terzo punto guarda più al lungo periodo: una mappatura completa delle fognature cittadine, utile a programmare gli interventi secondo criteri di priorità e pericolosità, compatibilmente con le risorse economiche del Comune ma con un’azione costante nel tempo.

L’ultima richiesta riguarda proprio il sottopasso di via Moncenisio, dove il consigliere chiede di valutare un sistema di allerta in caso di rischio: da un impianto semaforico fino a vere e proprie barriere automatiche da attivare quando scattano le allerte meteo.

Al centro dell’interrogazione, in ogni caso, resta la sicurezza dei cittadini, messa a rischio da infrastrutture che il maltempo di questi anni sta mettendo sempre più spesso alla prova.

IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE

Al Signor Sindaco di Città di Castello

 Oggetto : interrogazione  (eventi atmosferici estremi, attivazione consensi di   sicurezza e  manutenzione sistema fognario)  

ll sottoscritto Consigliere comunale,

                                                   PREMESSO

che la giornata del 9 settembre è stata caratterizzata da eventi atmosferici particolarmente avversi che hanno messo a dura prova il sistema viario e le condizioni di sicurezza dei cittadini

che dette situazioni oltre a creare disagi possono creare elementi di forte pericolosità

che in particolare nel sottopasso di via Moncenisio si è sfiorata una tragedia con una macchina rimasta intrappolata nell’acqua

che i sistemi fognari in più parti del territorio comunale non hanno retto creando forti allagamenti e impercorribilità di interi tratti di strada in auto e a piedi con il prorogarsi di detta situazione fino alla giornata successiva in alcuni tratti del Centro storico e del quartiere San Pio

che dette situazioni si stanno perpetrando e non rappresentano più un unicum dimostrando l’inadeguatezza di alcuni sistemi cui non è stato messo mano nel corso degli anni 

che è necessario intervenire per garantire prioritariamente la sicurezza dei cittadini

                                                INTERROGA LA S.V.

a) sulla necessità di verificare le eventuali ostruzioni di griglie e condotte di scarico nel territorior comunale

b) sulla necessità di verificare dimensioni e funzionamenti dei sistemi di pompaggio in particolare nel sottopasso di via Moncenisio

c) sulla necessità di una mappatura delle fognature all’interno del Comune al fine di una programmazione secondo priorità e potenziale pericolosità di interventi  sistema fognario e sulla sua manutenzione compatibilmente con le possibilità economico finanziarie del Comune ma garantendo una progressiva e costante azione

d) sulla necessità di dotare il sottopasso di via Moncenisio di un sistema di alert che spazi da un impianto semaforico all’attivazione di vere e proprie barriere in caso di allerta meteo

Città di Castello, 11 settembre 2026

Il Consigliere interrogante

Andrea Lignani Marchesani

Commenti
Previous article
Trestina, oltre 60 trattori d’epoca alla 33ª Motoaratura del CLEAT: il 12 e 13 settembre a Bivio di Canoscio, c’è anche la Ruston del 1907
Next article
Ex Mulini Brighigna, il consiglio comunale adotta la variante urbanistica per la riqualificazione dell’area

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ex Mulini Brighigna, il consiglio comunale adotta la variante urbanistica per la riqualificazione dell’area

Redazione Redazione -
Capannoni chiusi da anni, un consorzio agrario dismesso, un...

Trestina, oltre 60 trattori d’epoca alla 33ª Motoaratura del CLEAT: il 12 e 13 settembre a Bivio di Canoscio, c’è anche la Ruston del...

Redazione Redazione -
Anche quest’anno il club C.L.E.A.T. la ormai storica motoaratura...

Citerna, conclusi lavori da 1,6 milioni alla scuola Leopardi di Pistrino: inaugurazione con il sottosegretario Emanuele Prisco

Redazione Redazione -
Giovedì 10 settembre si è tenuta l’inaugurazione alla presenza...

Sansepolcro, sicurezza urbana: Prefettura approva progetto videosorveglianza, previste 54 nuove telecamere

Redazione Redazione -
Importante passo avanti per il potenziamento della sicurezza urbana...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Ex Mulini Brighigna, il consiglio comunale adotta la variante urbanistica per la riqualificazione dell’area

Città di Castello 0
Capannoni chiusi da anni, un consorzio agrario dismesso, un...

© 2024 Primo Piano Notizie