Tempi Supplementari, questa sera ospiti Marco Farinelli e Roberto Pasqui

Nuovo appuntamento con il format dedicato al calcio del territorio. In studio il direttore generale della Virtus San Giustino e l’opinionista Roberto Pasqui.

Torna questa sera “Tempi Supplementari”, la trasmissione dedicata al calcio e alle principali vicende sportive del territorio.

Ospiti della puntata saranno Marco Farinelli, direttore generale della Virtus San Giustino, e l’opinionista Roberto Pasqui.

Nel corso della trasmissione spazio all’avvio della nuova stagione, ai programmi e agli obiettivi della Virtus San Giustino, ma anche all’analisi del momento delle squadre del territorio e ai principali temi che stanno accompagnando queste prime settimane di attività.

Un appuntamento fatto di approfondimenti, commenti e confronto sui campionati e sulle realtà calcistiche dell’Alta Valle del Tevere.

“Tempi Supplementari” andrà in onda questa sera a partire dalle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11.

La puntata sarà inoltre disponibile on demand su televaltiberina.tv.