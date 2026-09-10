Umbertide, l’augurio del Comune agli studenti per il nuovo anno scolastico

Il sindaco Luca Carizia e l’Amministrazione comunale rivolgono un “in bocca al lupo” anche a docenti e personale della scuola

Un messaggio semplice, rivolto a chi sta per tornare tra i banchi. Il Comune di Umbertide ha voluto augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti della città e dell’intera comunità.

«In bocca al lupo!» è il messaggio scelto dall’Amministrazione comunale per accompagnare l’avvio del nuovo anno, con un pensiero rivolto anche a chi ogni giorno lavora all’interno degli istituti.

L’augurio del sindaco Luca Carizia e dell’Amministrazione va infatti anche a docenti, personale scolastico e a tutte le persone che contribuiscono al funzionamento delle scuole.

Un modo per sottolineare l’importanza della scuola come luogo di crescita, formazione e costruzione del futuro delle nuove generazioni.