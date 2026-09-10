Città di Castello, torna “I libri e la città”: due passeggiate alla scoperta delle antiche mura

Sabato 12 e venerdì 18 settembre il percorso promosso dalla Biblioteca Carducci tra porte, bastioni e fossati della città

Torna a Città di Castello l’appuntamento con “I libri e la città”, iniziativa promossa dalla Biblioteca comunale Carducci che quest’anno sarà dedicata al tema “Le antiche mura. Porte, bastioni, fossati”.

Il programma prevede la tradizionale passeggiata pomeridiana lungo la cinta muraria cittadina, suddivisa in due appuntamenti della durata di circa un’ora ciascuno.

Attraverso la storia delle mura sarà possibile ripercorrere anche alcune delle principali vicende politiche e civili di Città di Castello. Nell’Archivio storico comunale sono infatti conservati diversi documenti utili a ricostruire lo sviluppo del sistema murario, con particolare attenzione alla ricostruzione cinquecentesca e al ruolo svolto dalla famiglia Vitelli.

Il primo incontro è in programma sabato 12 settembre alle 17.30, mentre il secondo si terrà venerdì 18 settembre, sempre alle 17.30, e completerà il percorso.

Per entrambe le date la partenza è fissata dalla Biblioteca Carducci, con ingresso da piazza del Marchese Paolo.

La partecipazione è gratuita.