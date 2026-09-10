Sansepolcro, sabato 12 settembre torna la secolare Cerimonia dell’Offerta della Cera

Alle 21 nella Cattedrale di San Giovanni Evangelista uno dei momenti più solenni delle Feste del Palio, in attesa della sfida di domenica
Proseguono a Sansepolcro le Feste del Palio con uno degli appuntamenti più antichi e suggestivi della tradizione biturgense.
Sabato 12 settembre alle 21, nella Cattedrale di San Giovanni Evangelista, tornerà la Cerimonia dell’Offerta della Cera, rito secolare che accompagna da generazioni il percorso verso il Palio della Balestra.
La Società Balestrieri di Sansepolcro, insieme ai figuranti del Corteo Storico, rinnoverà il gesto simbolico con cui i rappresentanti delle Corporazioni delle Arti e dei Mestieri offriranno la cera destinata a illuminare il Volto Santo.
Una cerimonia scandita dal suono di chiarine e tamburi, capace di riportare la città dentro una tradizione che intreccia storia, fede e identità.
L’appuntamento di sabato farà da preludio al Palio della Balestra di domenica 13 settembre, uno degli eventi più attesi del calendario cittadino.
L’ingresso alla cerimonia sarà libero.