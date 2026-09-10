Maltempo a Città di Castello, task-force comunale no-stop per alberi caduti e allagamenti: auto intrappolata in viale Moncenisio, sospesa mostra al monastero di Santa Veronica Giuliani

Maltempo a Città di Castello: da ieri pomeriggio in azione no-stop la task-force comunale per far fronte a numerosi interventi su tutto il territorio. Da ieri numerose segnalazioni sono giunte al comando di polizia locale per caduta alberi, rami, coppi e comignoli dai tetti di alcuni edifici del centro storico e diversi danni a veicoli in transito e sosta. In particolare un auto con a bordo due passeggeri è rimasta intrappolata sotto il sottopassaggio di Viale Moncenisio nei pressi del distributore di carburante. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarli dell’abitacolo ormai colmo di acqua. Il sottopassaggio è rimasto chiuso per tutta la notte fino alla messa in sicurezza e oggi è stato riaperto al traffico. Un albero da una abitazione privata per il forte vento è caduto su un altra proprietà trascinando con se due pali in cemento dell’Enel nel quartiere Graticole. Coppi e comignoli sono caduti nel centro storico in via San Florido e via Guelfucci: transennate le aree ed ancora in corso le operazioni devi vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Interventi anche nel sottopassaggio nei presi del parco dei Cigni a Rignaldello. Oltre ai VVFF sono intervenute le squadre operative del comune, la polizia locale che ha richiamato in servizio i colleghi che avevano concluso il proprio turno. Sul posto per tutta la giornata di ieri il sindaco di Città di Castello Luca Secondi assieme ai dirigenti Lucio Baldacci, al comandante della polizia locale, Emanuele Mattei al responsabile delle squadre operative e della protezione civile. Operazioni ed interventi che hanno coinvolto anche gli assessori Benedetta Calagreti, Riccardo Carletti e Rodolfo Braccalenti. La pioggia incessante e forte grandinata che ha interessato anche il rione San Giacomo ed il monastero di Santa Veronica Giuliani dove da domenica è in corso di svolgimento la mostra sulle sante e beate francescanerealizzata nell’ambito della XXVIesima edizione della Mostra Mercato Nazionale del Libro Antico e della Stampa Antica, ha indotto le suore ad interrompere anzitempo la prestigiosa rassegna. La pioggia e la grandine hanno invaso i loggiati inferiori del monastero di clausura ed intaccato alcune bacheche dove erano custoditi antichi testi e acquerelli che sono stati fortunatamente messi al sicuro grazie all’intervento tempestivo delle religiose e di alcuni volontari fra cui l’architetto Marco Monini, Mara Radicchi e Federica Conti. “Grazie al contributo e aiuto concreto di diverse persone siamo riuscite ad evitare che alcuni testi e dipinti andassero distrutti a causa del violento temporale”, ha dichiarato suor Chiara Veronica Sebastiano, madre del monastero Santa Veronica Giuliani, Presidente della Fondazione Santa Veronica Giuliani ETS. Interventi sulla viabilità in particolare lungo la strada comunale che da quartiere Pesci d’oro conduce a San Secondo a causa della caduta di piante e rami sulla sede stradale. Anche sulla SP 103 (Montesca), personale della provincia di Perugia è stato impegnato nella rimozione di rami, materiale terroso e vegetazione dalla carreggiata. Stesso intervento sempre del servizio viabilità della provincia di Perugia sulla Sr 257 “Apecchiese” zona la Trogna.