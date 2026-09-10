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Toscana, allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico

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La Protezione civile regionale ha esteso il codice arancione a tutto il territorio fino alle 18 di oggi, giovedì 10 settembre

Maltempo anche sulla Toscana, dove per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre, è stata emessa un’allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

La decisione è stata presa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale a seguito dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica che sta interessando gran parte della regione.

Secondo quanto comunicato dalla Regione Toscana, sono attesi temporali anche di forte intensità, con possibili criticità legate alle piogge intense.

Il codice arancione resterà valido su tutto il territorio regionale fino alle ore 18 di oggi.

L’invito è a prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle eventuali comunicazioni della Protezione civile e delle amministrazioni locali.

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