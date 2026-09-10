Umbertide, il Pd raccoglie le firme per il Parco Ranieri: “Giochi rotti e degrado, così non va”

Giochi danneggiati, poco sicuri per i bambini. Manutenzione carente. Un’area verde lasciata andare. È la fotografia che il Partito Democratico di Umbertide fa del Parco Ranieri, e da lì parte la raccolta firme lanciata in questi giorni per chiedere alla giunta comunale interventi urgenti.

Il ragionamento del circolo parte da lontano: un parco pubblico, scrivono i dem nella loro nota, dovrebbe essere il cuore verde di una comunità, un posto dove ci si incontra e dove i bambini giocano in sicurezza. Al Ranieri, sostengono, oggi succede il contrario. Giochi rovinati, scarsa manutenzione, una trascuratezza che nella nota viene definita “non più tollerabile”. E un diritto rivendicato: quello delle famiglie a vivere spazi verdi “sicuri, decorosi e accoglienti”.

Da qui la petizione. Si potrà firmare in due modi: online, sulla piattaforma Change.org, oppure sui moduli cartacei ai banchetti che il partito allestirà in città. Date, orari e punti di raccolta, fanno sapere i dem, verranno comunicati nei prossimi giorni; ai tavoli ci saranno i volontari.

L’obiettivo dichiarato è riportare il parco al centro della vita cittadina. “Il Parco Ranieri deve tornare a essere un punto di riferimento per la comunità e non il simbolo dell’abbandono. Chiediamo sicurezza per i bambini e rispetto per i nostri spazi pubblici”, si legge nella nota, che si chiude con l’invito ai cittadini a firmare e a far girare l’appello, per restituire all’area “la dignità e la bellezza che merita”.