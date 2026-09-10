Città di Castello Pallavolo, Cesari vicecapitano: «Questa maglia può fare la differenza»

Lo schiacciatore biancorosso guarda alla nuova avventura in Serie B: «La promozione non deve essere un punto di arrivo. Avremo bisogno del nostro uomo in più al Pala Joan»

Entusiasmo, senso di appartenenza e voglia di alzare ancora l’asticella. Francesco Cesari sarà il vicecapitano del Città di Castello Pallavolo nella stagione di Serie B che prenderà il via sabato 17 ottobre contro la Sirdeco Pescara.

Lo schiacciatore biancorosso vive queste settimane di preparazione con grande partecipazione, consapevole del valore del traguardo raggiunto ma anche delle difficoltà che attendono la squadra.

«La Serie B per Città di Castello è un traguardo bellissimo, conquistato contro ogni pronostico dopo anni di sacrifici, lavoro e passione. Ma, personalmente, non voglio considerarlo un punto di arrivo, bensì l’inizio di un percorso ambizioso e lungimirante».

Cesari invita il gruppo a ripartire con umiltà. «Dal momento della promozione in B si è aperto un capitolo completamente nuovo e sappiamo che il livello sarà diverso. Dovremo avere l’umiltà di ripartire da zero, lavorando ogni giorno per crescere e migliorarci».

Grande anche la soddisfazione per il ruolo che gli è stato affidato. «Sono davvero orgoglioso di essere stato scelto come vicecapitano e voglio ringraziare la società e il coach per la fiducia che hanno riposto in me».

Uno degli aspetti su cui Cesari insiste maggiormente è il legame con i colori biancorossi. «Siamo un gruppo eterogeneo, con caratteristiche ed esperienze diverse, ma tutti abbiamo già indossato i colori del Castello e sappiamo cosa significhi scendere in campo con questa maglia, soprattutto al Pala Joan».

Le prime settimane di lavoro agli ordini di Marco Bartolini hanno già lasciato sensazioni positive. «Ho avuto modo di conoscere meglio i nuovi compagni e sono rimasto colpito dalla loro professionalità e dalla voglia di mettersi a disposizione della squadra. Avere con noi giocatori con tanta esperienza sarà sicuramente una grande risorsa».

Poi il richiamo al pubblico, che secondo Cesari potrà avere un ruolo decisivo nei momenti più complicati della stagione.

«Sappiamo che ci aspetta un campionato impegnativo e che ci saranno momenti difficili. Per questo avremo bisogno del nostro uomo in più fin dalle prime partite. Vi aspettiamo numerosi al Palazzetto».