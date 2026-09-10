Screening oncologici in Valtiberina, il camper ISPRO fa tappa a Pieve Santo Stefano, Sansepolcro ed Anghiari

In programma mammografie, Pap/Hpv test e screening del colon
Fa tappa anche a Pieve Santo Stefano il camper ISPRO dedicato agli screening oncologici, nell’ambito dell’iniziativa realizzata in collaborazione con i Comuni della Valtiberina Toscana, la Usl Toscana sud est e l’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica.
L’appuntamento è per lunedì 14 settembre, nel parcheggio accanto agli uffici comunali di via Coupers.
Durante la giornata sarà possibile accedere agli screening previsti dal programma: mammografie dalle 9.30 alle 15.30, Pap/Hpv test dalle 9 alle 13.30 e screening del colon dalle 14 alle 17.
L’iniziativa punta a portare la prevenzione direttamente sul territorio, facilitando l’accesso ai controlli e avvicinando i servizi sanitari ai cittadini.
Il camper proseguirà poi il proprio percorso in Valtiberina: martedì 15 settembre sarà a Sansepolcro, in viale Diaz fuori Porta Fiorentina, mentre mercoledì 16 settembre farà tappa ad Anghiari, in piazza IV Novembre.
Dal Comune di Pieve Santo Stefano arriva l’invito ad approfittare dell’occasione, definita un momento importante di prevenzione e attenzione alla salute.