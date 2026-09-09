Serafini (Lista Secondi) porta in Consiglio il Piano delle Aree Verdi: «Serve una gestione più ordinata degli spazi pubblici»

Il consigliere della Lista Luca Secondi Sindaco presenta un ordine del giorno. Al centro parchi, aree gioco, spazi per i cani e percorsi ciclopedonali

Il tema del verde pubblico arriva in Consiglio comunale. Claudio Serafini, consigliere della Lista Luca Secondi Sindaco, ha presentato un ordine del giorno con il quale chiede all’amministrazione di avviare il percorso per dotare Città di Castello di un vero e proprio Piano delle Aree Verdi.

Una proposta che parte dalla gestione quotidiana di parchi e giardini, ma che punta più in alto: programmare manutenzioni, nuovi spazi, alberature, percorsi ciclopedonali e collegamenti tra le diverse aree verdi della città, evitando interventi affidati soltanto alle necessità del momento.

Nel documento c’è poi un tema molto concreto, quello della convivenza negli spazi pubblici. Serafini indica la necessità di distinguere con maggiore chiarezza le aree destinate ai bambini da quelle riservate agli animali, prevedendo zone gioco protette, spazi di sgambamento per i cani e una segnaletica capace di indicare senza ambiguità regole e divieti.

La richiesta politica rivolta a sindaco e giunta è quindi quella di passare da una gestione delle singole aree a una pianificazione complessiva del verde urbano.

Un ordine del giorno che mette sul tavolo un tema forse poco appariscente nel dibattito politico, ma molto presente nella vita quotidiana: come rendere parchi e spazi pubblici più curati, sicuri e realmente utilizzabili da bambini, anziani, famiglie e proprietari di animali.

Il testo

Gent.mo Signor

SINDACO Città di Castello

Città di Castello 8 Settembre 2026

ORDINE DEL GIORNO : PIANO DELLE AREE VERDI

Il Sottoscritto Claudio Serafini Consigliere Comunale “Lista Luca Secondi Sindaco”

Premesso che in Italia solo 11 comuni capoluoghi hanno approvato un piano delle aree verdi, uno strumento di pianificazione urbanistica volto a promuovere lo sviluppo sostenibile delle città attraverso la valorizzazione, l’ organizzazione e la gestione delle aree verdi pubbliche e delle infrastrutture verdi di una città ;

Rilevato che il Piano del Verde definisce tra l’altro :

• la mappatura di parchi, giardini, alberature e aree naturali;

• gli interventi di tutela e manutenzione del patrimonio verde;

• la creazione di nuovi spazi verdi;

• il collegamento tra le aree verdi tramite reti ecologiche e percorsi ciclopedonali;

Considerato che:

la progettazione delle aree verdi pubbliche segue il principio di separare gli spazi destinati ai bambini da quelli destinati agli animali, per motivi di sicurezza, igiene e fruibilità.

• Aree giochi per bambini: l’accesso ai cani è normalmente vietato quando l’area è delimitata e segnalata con appositi cartelli. Questo serve a tutelare i bambini e a mantenere pulite le superfici di gioco.

• Parchi e aree verdi generiche: i cani sono generalmente ammessi, ma devono essere condotti al guinzaglio (e con museruola quando previsto dalla normativa). I proprietari hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni.

• Aree cani dedicate: molti Comuni prevedono spazi recintati dove i cani possono correre liberi sotto la responsabilità del proprietario.

Dal punto di vista della pianificazione del verde, è buona pratica prevedere:

• aree giochi per bambini recintate e separate;

• aree sgambamento per cani distinte;

• percorsi e spazi verdi condivisi dove gli animali sono ammessi nel rispetto delle regole;

• adeguata segnaletica che indichi chiaramente i divieti e gli usi consentiti.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad attivarsi per costruire ” Il Piano delle Aree Verdi ” che consenta una fruizione adeguata a tutti degli spazi verdi , dei percorsi , delle attrezzature e dei giochi nel rispetto delle persone, dei bambini, degli anziani e degli animali che sempre di più sono presenti nella vita delle nostra comunità .

Claudio Serafini Consigliere Comunale – Lista Luca Secondi Sindaco