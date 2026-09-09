Umbertide, Piazza Matteotti gremita per il concerto della Banda nella festa patronale

Grande partecipazione martedì 8 settembre per la Banda Musicale “Città di Umbertide”, diretta dal maestro Galliano Cerrini. In chiusura anche l’estrazione della lotteria AUCC

Una Piazza Matteotti gremita ha accompagnato, nella serata di martedì 8 settembre, il concerto della Banda Musicale “Città di Umbertide” organizzato nell’ambito delle celebrazioni per la Beata Vergine Maria della Reggia, patrona della città.

L’appuntamento ha fatto parte della 39ª Rassegna Bande Musicali “Città di Umbertide”, in programma dal 4 all’8 settembre, e ha richiamato un pubblico numeroso nel cuore della città.

A dirigere la Banda è stato il maestro Galliano Cerrini, con la partecipazione del fisarmonicista solista Giorgio Nicchi. Presente anche la presidente della Banda, Antonella Cozzari, che ha rivolto un saluto alla piazza.

Per l’Amministrazione comunale hanno partecipato l’assessore Lara Goracci, che ha portato i saluti del sindaco Luca Carizia e dell’intera amministrazione, e il consigliere comunale Alessio Silvestrelli.

La serata ha unito musica e tradizione in uno degli appuntamenti più sentiti delle festività patronali, confermando il forte legame tra la Banda e la comunità umbertidese.

Al termine del concerto si è svolta anche l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria AUCC, organizzata dall’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro.

Un finale partecipato per una giornata che ha visto Umbertide ritrovarsi ancora una volta attorno alle proprie tradizioni, tra musica, solidarietà e senso di comunità.