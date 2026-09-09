Perugia, alla Rocca Paolina torna “Oltre i Confini”: 60 artisti da 12 Paesi per “Universo Francesco”

Dal 12 al 27 settembre la Sala Cannoniera ospita la quinta edizione della rassegna internazionale di arte contemporanea dedicata alla figura e al messaggio di San Francesco

Dal 12 al 27 settembre 2026 la Rocca Paolina di Perugia torna a trasformarsi in un crocevia internazionale dell’arte contemporanea con la quinta edizione di “Oltre i Confini”, quest’anno dedicata al tema “Universo Francesco”.

L’inaugurazione è in programma sabato 12 settembre alle 17 nella Sala Cannoniera, dove saranno riuniti 60 artisti provenienti da 12 Paesi: Croazia, Germania, Giappone, Iran, Italia, Corea del Sud, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Venezuela, Ucraina e Uzbekistan.

La rassegna, ideata e promossa dal centro culturale Spazio 121 Arte, è curata da Pippo Cosenza, Arhil Kart, Patrizio Roila e Salvo Seria e punta a mettere in dialogo culture, linguaggi e sensibilità diverse attraverso pittura, scultura, installazioni e forme multimediali.

Al centro dell’edizione 2026 c’è la figura di San Francesco d’Assisi, riletta non soltanto in chiave religiosa ma come riferimento universale per i temi della natura, della relazione, della fratellanza e della responsabilità verso il creato.

Il percorso espositivo propone così il Santo come una sorta di primo “artista della natura”, capace di cogliere il legame tra ogni singola creatura e l’universo nel suo insieme. Un messaggio antico che viene reinterpretato attraverso i linguaggi e le tecnologie del XXI secolo.

“Oltre i Confini – Universo Francesco” si conferma quindi come una manifestazione costruita sul confronto tra esperienze artistiche internazionali e sulla volontà di superare barriere geografiche, culturali e linguistiche.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 27 settembre alla Rocca Paolina.