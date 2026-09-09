CAI Sansepolcro, domenica 13 settembre escursione sull’Anello dei Mandrioli

Diciotto chilometri e circa mille metri di dislivello nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo. Percorso riservato a escursionisti esperti e allenati

Il CAI di Sansepolcro propone per domenica 13 settembre un’escursione sull’Anello dei Mandrioli, nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo.

Il percorso partirà dall’antico borgo delle Gualchiere, nei pressi di Bagno di Romagna, per poi risalire lungo la Via Romea Germanica fino al bivacco di Nasseto. Da qui l’itinerario proseguirà verso Passo Serra, il Passo dei Mandrioli e la Cima del Termine, prima della discesa in direzione del Prato dei Grilli e del Podere Becca.

Si tratta di un’escursione classificata EE, quindi adatta a escursionisti esperti e con un buon allenamento. La lunghezza complessiva è di circa 18 chilometri, con un dislivello di circa 1.000 metri e una durata stimata in sette ore, oltre alle soste.

Il CAI raccomanda particolare attenzione in caso di terreno bagnato, quando alcuni tratti potrebbero risultare scivolosi. Sono obbligatori gli scarponi da trekking, mentre è necessario portare con sé pranzo al sacco e una buona scorta d’acqua.

Il ritrovo è fissato alle 8 di domenica 13 settembre in viale Diaz, con trasferimento tramite auto proprie.

Per i non soci CAI è previsto un contributo di 10 euro con assicurazione combinazione A oppure 18 euro con assicurazione combinazione B.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il venerdì precedente presso Alpe della Luna Outdoor, in via XX Settembre 122 a Sansepolcro, oppure via WhatsApp al 334 576 6059.