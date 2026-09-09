Search
EventiSportToscana

CAI Sansepolcro, domenica 13 settembre escursione sull’Anello dei Mandrioli

Data:

Diciotto chilometri e circa mille metri di dislivello nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo. Percorso riservato a escursionisti esperti e allenati

Il CAI di Sansepolcro propone per domenica 13 settembre un’escursione sull’Anello dei Mandrioli, nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo.

Il percorso partirà dall’antico borgo delle Gualchiere, nei pressi di Bagno di Romagna, per poi risalire lungo la Via Romea Germanica fino al bivacco di Nasseto. Da qui l’itinerario proseguirà verso Passo Serra, il Passo dei Mandrioli e la Cima del Termine, prima della discesa in direzione del Prato dei Grilli e del Podere Becca.

Si tratta di un’escursione classificata EE, quindi adatta a escursionisti esperti e con un buon allenamento. La lunghezza complessiva è di circa 18 chilometri, con un dislivello di circa 1.000 metri e una durata stimata in sette ore, oltre alle soste.

Il CAI raccomanda particolare attenzione in caso di terreno bagnato, quando alcuni tratti potrebbero risultare scivolosi. Sono obbligatori gli scarponi da trekking, mentre è necessario portare con sé pranzo al sacco e una buona scorta d’acqua.

Il ritrovo è fissato alle 8 di domenica 13 settembre in viale Diaz, con trasferimento tramite auto proprie.

Per i non soci CAI è previsto un contributo di 10 euro con assicurazione combinazione A oppure 18 euro con assicurazione combinazione B.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il venerdì precedente presso Alpe della Luna Outdoor, in via XX Settembre 122 a Sansepolcro, oppure via WhatsApp al 334 576 6059.

Commenti
Previous article
Bella storia di famiglia in Valnerina: Giuseppe celebra le nozze del figlio Nicola e Chiara, sposi a Sant’Anatolia di Narco
Next article
Serafini (Lista Secondi) porta in Consiglio il Piano delle Aree Verdi: «Serve una gestione più ordinata degli spazi pubblici»

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Serafini (Lista Secondi) porta in Consiglio il Piano delle Aree Verdi: «Serve una gestione più ordinata degli spazi pubblici»

Redazione Redazione -
Il consigliere della Lista Luca Secondi Sindaco presenta un...

Bella storia di famiglia in Valnerina: Giuseppe celebra le nozze del figlio Nicola e Chiara, sposi a Sant’Anatolia di Narco

Redazione Redazione -
Bella storia di “famiglia”. Ci sono matrimoni che restano...

Umbertide, Piazza Matteotti gremita per il concerto della Banda nella festa patronale

Redazione Redazione -
Grande partecipazione martedì 8 settembre per la Banda Musicale...

Perugia, alla Rocca Paolina torna “Oltre i Confini”: 60 artisti da 12 Paesi per “Universo Francesco”

Redazione Redazione -
Dal 12 al 27 settembre la Sala Cannoniera ospita...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

© 2024 Primo Piano Notizie