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Nubifragio su Città di Castello, auto intrappolata nel sottopasso: due persone salvate dai vigili del fuoco

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Un violento nubifragio si è abbattuto su Città di Castello intorno alle 17. In pochi minuti al Comando di Polizia Locale sono arrivate numerose segnalazioni: alberi caduti, allagamenti, coppi e comignoli staccatisi dagli edifici del centro storico e parecchi danni a veicoli.

L’intervento più delicato ha riguardato il sottopassaggio vicino al distributore, dove un’auto con a bordo due passeggeri è rimasta intrappolata. I vigili del fuoco hanno estratto le due persone dall’abitacolo ormai colmo d’acqua. Il sottopassaggio resterà chiuso per tutta la notte, fino alla messa in sicurezza. Un altro intervento si è reso necessario nel sottopasso nei pressi del parco dei Cigni, a Rignaldello.

Nel quartiere Graticole un albero situato all’interno di un’abitazione privata è caduto su un’altra proprietà a causa del forte vento, trascinando con sé due pali in cemento dell’Enel. In via San Florido e in via Guelfucci sono caduti coppi e comignoli: le aree sono state transennate e le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza sono proseguite a lungo.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le squadre operative del Comune e la polizia locale, che per far fronte al numero di chiamate ha richiamato in servizio anche gli agenti che avevano concluso il proprio turno.

Sul posto il sindaco Luca Secondi, insieme al dirigente Lucio Baldacci, al comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei e al responsabile delle squadre operative e della protezione civile. Coinvolti nelle operazioni anche gli assessori Benedetta Calagreti, Riccardo Carletti e Rodolfo Braccalenti.

La conta dei danni sarà possibile solo nelle prossime ore, al termine dei sopralluoghi.

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