Città di Castello, lunedì 14 settembre tornano in aula 4.748 studenti

Per la prima volta partiranno subito anche i servizi comunali: trasporto scolastico dal 14 settembre e mensa dal 16. Guerri: “Un aiuto concreto alle famiglie”

Lunedì 14 settembre a Città di Castello torneranno in aula complessivamente 4.748 studenti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

La novità principale riguarda però i servizi scolastici comunali, che quest’anno partiranno praticamente insieme alle lezioni. Il trasporto scolastico sarà infatti operativo già da lunedì 14 settembre, mentre la mensa prenderà il via da mercoledì 16 settembre.

Un avvio anticipato rispetto al passato, soprattutto per la ristorazione scolastica, che permetterà alle scuole di applicare fin da subito l’orario a tempo pieno.

«Abbiamo pensato alle famiglie di Città di Castello, andando incontro alle esigenze legate alla gestione dei figli», sottolinea l’assessore Letizia Guerri.

Secondo Guerri, il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e del personale ATA, che hanno condiviso con il Comune il lavoro organizzativo necessario per anticipare i tempi.

L’assessore parla di una vera e propria rete tra Comune, scuole e famiglie, costruita con l’obiettivo di migliorare i servizi e le opportunità educative sul territorio.

Per l’anno scolastico 2026-2027, gli iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono 2.508, mentre gli studenti della secondaria di secondo grado sono 2.240.

Nella quasi totalità degli istituti pubblici e paritari la prima campanella suonerà quindi lunedì 14 settembre. Hanno anticipato il rientro soltanto le scuole dell’infanzia del Secondo Circolo Didattico Pieve delle Rose, ripartite il 7 settembre, e quelle del Primo Circolo Didattico San Filippo, tornate in aula il 9 settembre.