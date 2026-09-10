Sansepolcro, rinviato a venerdì 11 settembre il Palio dei Rioni

L’appuntamento tra Porta Fiorentina e Porta Romana è stato riprogrammato alle ore 21
Cambio di programma per il Palio dei Rioni di Sansepolcro, la tradizionale sfida che vede protagoniste Porta Fiorentina e Porta Romana.
L’evento, inizialmente previsto per ieri sera mercoledi 9 settembre, è stato rinviato (causa maltempo) a venerdì 11 settembre, con inizio fissato alle ore 21.
La Società Balestrieri di Sansepolcro ha comunicato la nuova data attraverso i propri canali, invitando cittadini e appassionati a prendere nota dello spostamento.
L’appuntamento resta quindi confermato nel calendario delle iniziative legate alla tradizione balestriera biturgense, con le due porte cittadine pronte a tornare protagoniste della serata.