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Sansepolcro, rinviato a venerdì 11 settembre il Palio dei Rioni

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L’appuntamento tra Porta Fiorentina e Porta Romana è stato riprogrammato alle ore 21

Cambio di programma per il Palio dei Rioni di Sansepolcro, la tradizionale sfida che vede protagoniste Porta Fiorentina e Porta Romana.

L’evento, inizialmente previsto per ieri sera mercoledi 9 settembre, è stato rinviato (causa maltempo) a venerdì 11 settembre, con inizio fissato alle ore 21.

La Società Balestrieri di Sansepolcro ha comunicato la nuova data attraverso i propri canali, invitando cittadini e appassionati a prendere nota dello spostamento.

L’appuntamento resta quindi confermato nel calendario delle iniziative legate alla tradizione balestriera biturgense, con le due porte cittadine pronte a tornare protagoniste della serata.

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