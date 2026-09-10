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Maltempo in Umbria, allerta gialla su tutta la regione: attesi temporali e forti piogge

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Dopo il nubifragio di ieri a Città di Castello, la Protezione civile segnala precipitazioni diffuse, possibili fenomeni intensi e un sensibile calo delle temperature

Resta alta l’attenzione sul maltempo in Umbria. Per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e criticità idrogeologica su tutto il territorio.

L’allerta arriva dopo il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito Città di Castello, provocando allagamenti, disagi alla viabilità, alberi caduti e criticità in alcuni sottopassi.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali anche forti. I fenomeni più intensi potrebbero interessare soprattutto i settori meridionali della regione.

Previsti anche venti forti dai quadranti meridionali e un sensibile calo delle temperature, in particolare nei valori massimi.

La Protezione civile invita a prestare la massima attenzione e a seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

A favorire lo sviluppo di fenomeni temporaleschi intensi sono anche le condizioni lasciate dalla lunga fase di caldo dei giorni scorsi, con temperature notturne ancora elevate e tassi di umidità molto alti.

Dopo settimane caratterizzate da valori termici ben superiori alla norma, il peggioramento dovrebbe quindi segnare anche un primo deciso cambio di passo sul fronte delle temperature.

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